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Швеция не выдаст Ассанжа США в случае угрозы смертной казни - посол

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15:12 11.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Швеция пообещала не выдавать Ассанжа США из-за угрозы смертной казни. Об этом заявил посол скандинавского государства в Москве Петер Эриксон.

Дипломат напомнил, что в Стокгольме Джулиан Ассанж подозревается в сексуальных преступлениях. «Если его выпустят из посольства Эквадора и передадут Швеции, то будет расследование», — сказал Эриксон.

При этом он добавил, что если у США к основателю WikiLeaks есть претензии, то Стокгольм готов рассмотреть вопрос об экстрадиции. Однако Швеция не выдаст его, если в Америке Ассанжу будет грозить смертная казнь.  Говорит Москва

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