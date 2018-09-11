Чистый отток капитала из РФ за 8 месяцев вырос в 2,8 раза

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос в январе - августе 2018 г. в 2,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и достиг $26,5 млрд. Об этом говорится в сообщении регулятора.Годом ранее отток капитала из России за этот период составлял $9,6 млрд.В ЦБ также отметили, что международные резервы России в результате операций платежного баланса увеличились на 36,1 млрд долларов, главным образом вследствие приобретения иностранной валюты в рамках бюджетного правила.