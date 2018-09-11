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Постановка пьесы Шекспира довела иранцев до ареста

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17:12 11.09.2018 Источник: Lenta.ru

В Иране арестовали двух сотрудников театра из-за постановки пьесы Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Об этом сообщает Associated Press.

Под стражу вечером 9 сентября были взяты режиссер спектакля Мариам Каземи и театральный менеджер Саид Ассади. Затем суд согласился выпустить их под залог в 24 тысячи долларов за каждого.

Их арестовали после выложенного в сети видео, на котором показана работа над постановкой. Ролик с кадрами репетиций доступен в Twitter. На нем запечатлены в том числе актрисы, танцующие рядом с мужчинами. По иранским законам запрещены как публичные танцы женщин, так и совместные с мужчинами мероприятия.

Отмечается, что до ареста режиссера и менеджера спектакль по «Сну в летнюю ночь» показывали в течение семи вечеров.  Lenta.Ru

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