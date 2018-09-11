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Новости

Электоральный рейтинг Собянина вырос во всех столичных округах

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17:32 11.09.2018

За мэра Москвы Сергея Собянина в минувшее воскресенье  проголосовали  более 1,58 млн москвичей, что составляет более 70,1% голосов избирателей. Явка при этом составила примерно 31%. Отметим, что количество полученных мэром голосов увеличилось во всех районах столицы, не только в Новой Москве, но и на территориях, где на муниципальных выборах оппозиционные кандидаты получали много голосов. Например, в Красносельском районе, в котором главой совета депутатов является оппозиционер Илья Яшин, мэр получил практически 65%, при том, что в 2013 году за него там проголосовало примерно 44% избирателей. В Хамовниках Собянин в воскресенье получил более 65% голосов избирателей, при том, что в 2013 году его уровень поддержки составлял 41%. В Зюзино, где в 2013 году мэр получил 48%, в воскресенье у Собянина оказалось 70%. В районе Аэропорт  в этом году Собянин получил почти 64% при показателе 41% в 2013 году.

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