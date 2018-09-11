У ООН не хватает денег на оказание помощи сирийским беженцам

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило обеспокоенность нехваткой средств на оказание помощи сирийским беженцам и внутренне перемещенным лицам. На эти цели срочно требуется около 270 млн долларов, заявил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель этого ведомства Бабар Балох.

"УВКБ испытывает растущую обеспокоенность вырисовывающимся серьезным дефицитом средств для работы со своими партнерами по поддержке миллионов сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц, - сказал он. - Около 270 млн долларов срочно нужны, чтобы наиболее уязвимые из сирийских беженцев и перемещенных лиц не остались в этом году без жизненно важной защиты и помощи".

Как отметил Балох, общие финансовые потребности на 2018 году составляют 1,97 млрд долларов, однако, по состоянию на сентябрь, в УВКБ поступило только 610 млн долларов, то есть 31% от необходимой суммы.

При этом УВКБ, по словам Балоха, срочно нужно изыскать около 270 млн долларов. Из этой суммы 196,5 млн "позволят УВКБ продолжать основные программы до конца года в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте", где нашли приют сирийские беженцы. Всего в регионе рядом с Сирией насчитывается 5,6 млн беженцев из этой страны, включая 2,6 млн детей.

Кроме того, Управление Верховного комиссара ООН призывает мировое сообщество выделить 73 млн долларов для внутренне перемещенных лиц непосредственно в Сирии. Всего по этой программе предполагается оказать помощь 1,8 млн сирийцев.



