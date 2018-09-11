Похоже власти Британии готовят своих граждан к агрессивным мерам против России - Посольство
19:51 11.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявления британских официальных лиц о готовности "обороняться" от России, в том числе посредством кибератак, создают впечатление, что британскую общественность готовят к агрессивным мерам против России с непредсказуемыми последствиями. Об этом во вторник заявили в посольстве РФ в Лондоне.
"Складывается впечатление, что под предлогом "оборонительных действий" британскую общественность готовят к агрессивным мерам против России с непредсказуемыми последствиями. Призываем британские власти отказаться от воинственной риторики и начать руководствоваться нормами международного права и здравым смыслом", - указывается в распространенном коммюнике.
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