Эксперты из ЕС, России и Украины займутся в Брюсселе газовыми вопросами
20:30 11.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трехсторонние переговоры по газу в формате ЕС-Россия- Украина на экспертном уровне начнутся 12 сентября в Брюсселе. Об этом корр. ТАСС сообщила во вторник представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен. "Переговоры начнутся завтра днем", - сказала она.
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