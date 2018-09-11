Эксперты из ЕС, России и Украины займутся в Брюсселе газовыми вопросами

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трехсторонние переговоры по газу в формате ЕС-Россия- Украина на экспертном уровне начнутся 12 сентября в Брюсселе. Об этом корр. ТАСС сообщила во вторник представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен. "Переговоры начнутся завтра днем", - сказала она.