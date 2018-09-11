0
0
115
Новости

Россия и Европа наметили план по противодействию санкциям США по Ирану

Добавить в избранное

21:00 11.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и ЕС наметили комплекс мероприятий для противодействия санкциям США по Ирану. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью "Российской газете", опубликованном во вторник на сайте издания.

"Мы наметили комплекс мероприятий, которые надо обсудить с европейцами, - сообщил он. - Плюс требуются наши внутренние усилия, чтобы наилучшим образом подготовиться к моменту, когда американцы перейдут ко второй фазе восстановления собственных экстерриториальных санкций против Ирана".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:40 11.09.2018
В Госдуму внесен законопроект о запрете военным размещать в интернете данные о себе
0
67
15:00 11.09.2018
В сирийской провинции Идлиб начались съемки постановочной химической атаки - Минобороны РФ
0
79
14:00 11.09.2018
Путин обсудил с лидером КНР развитие военно-технического сотрудничества
0
74
09:32 11.09.2018
Турция перебросила танки и спецназ на границу с Сирией
0
92
09:20 11.09.2018
"Адмирала Кузнецова" включили в список худших авианосцев в мире
0
92
08:15 11.09.2018
Компания из США приступила к новым поискам затонувшей подлодки "Сан-Хуан"
0
91
07:35 11.09.2018
На Дальнем Востоке начались масштабные военные учения
0
101
08:35 10.09.2018
Самолеты ВВС Германии могут присоединиться к ударам по Сирии
0
127
07:12 10.09.2018
Пентагон: В районе Дейр-эз-Зора у нас нет фосфорных бомб
0
126
20:39 09.09.2018
Минобороны РФ: ВВС США отбомбились в Сирии фосфорными боеприпасами
0
143

Возврат к списку