Россия и Европа наметили план по противодействию санкциям США по Ирану

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и ЕС наметили комплекс мероприятий для противодействия санкциям США по Ирану. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью "Российской газете", опубликованном во вторник на сайте издания.

"Мы наметили комплекс мероприятий, которые надо обсудить с европейцами, - сообщил он. - Плюс требуются наши внутренние усилия, чтобы наилучшим образом подготовиться к моменту, когда американцы перейдут ко второй фазе восстановления собственных экстерриториальных санкций против Ирана".