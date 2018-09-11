Нефть подбирается к отметке 80 долл за баррель

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,1%, до $79,04 за баррель, свидетельствуют данные биржи. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $79 за баррель 4 сентября.