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Нефть подбирается к отметке 80 долл за баррель

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21:30 11.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,1%, до $79,04 за баррель, свидетельствуют данные биржи. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $79 за баррель 4 сентября.

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