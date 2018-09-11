Нефть подбирается к отметке 80 долл за баррель
21:30 11.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,1%, до $79,04 за баррель, свидетельствуют данные биржи. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $79 за баррель 4 сентября.
Новости
- 17:40 11.09.2018
- В Госдуму внесен законопроект о запрете военным размещать в интернете данные о себе
- 15:00 11.09.2018
- В сирийской провинции Идлиб начались съемки постановочной химической атаки - Минобороны РФ
- 14:00 11.09.2018
- Путин обсудил с лидером КНР развитие военно-технического сотрудничества
- 09:32 11.09.2018
- Турция перебросила танки и спецназ на границу с Сирией
- 09:20 11.09.2018
- "Адмирала Кузнецова" включили в список худших авианосцев в мире
- 08:15 11.09.2018
- Компания из США приступила к новым поискам затонувшей подлодки "Сан-Хуан"
- 07:35 11.09.2018
- На Дальнем Востоке начались масштабные военные учения
- 08:35 10.09.2018
- Самолеты ВВС Германии могут присоединиться к ударам по Сирии
- 07:12 10.09.2018
- Пентагон: В районе Дейр-эз-Зора у нас нет фосфорных бомб
- 20:39 09.09.2018
- Минобороны РФ: ВВС США отбомбились в Сирии фосфорными боеприпасами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать