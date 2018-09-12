Канада хочет реформировать ВТО

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Канады работает над предложениями по реформированию Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом во вторник корр. ТАСС сообщил директор по связям с общественностью канадского Министерства международной торговли Джозеф Пикерилл.

"Мы признаем проблемы внутри ВТО и верим в то, что найдем пути для продвижения реформ [этой организации]. Такая работа [канадскими властями] уже ведется", - сказал он.