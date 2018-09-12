Все жители Южно-Сахалинска будут неделю сидеть без горячей воды

07:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Весь Южно-Сахалинск с населением около 200 тыс. человек на неделю останется без горячего водоснабжения из-за ремонта тепловых сетей и оборудования на городской ТЭЦ-1. Об этом ТАСС сообщил в среду диспетчер АО "Сахалинская коммунальная компания".

"Весь Южно-Сахалинск на неделю останется без горячей воды. Отключения связано с ремонтом оборудования на ТЭЦ-1. Отключения плановые, каждый год они проходят в августе, но в этом получилось так", - сказал диспетчер.