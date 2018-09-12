Россия списала Африке 20 млрд долгов за 15 лет

07:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва активно помогает достижению целей устойчивого развития на африканском континенте, за последние 15 лет списала долги стран Африки на сумму более 20 млрд долларов. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Форуме молодых дипломатов Азиатско- Тихоокеанского региона, который проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, Россия ежегодно предоставляет помощь на развитие на сотни миллионов долларов. "В основном это содействие идет странам, которые соседствуют с РФ. Но значительные суммы направляются и на достижение целей устойчивого развития в других регионах, в том числе и в Африке. За последние 15 лет списали задолженности африканских стран перед Россией на сумму более 20 миллиардов долларов", - указал министр.