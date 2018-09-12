В среду в Москве ожидается дождь и порывистый ветер
07:50 12.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дождь и сильный ветер с порывами до 18 м/с ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем воздух в столице прогреется до 21-23 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.
В ночь на четверг температура воздуха в Москве опустится до 13-15 градусов, будет облачно с прояснениями. Ночью также ожидается дождь и сильный ветер с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление в Московском регионе составит 750 мм ртутного столба.
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