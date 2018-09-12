Вводить обязательную продажу валютной выручки сейчас не нужно - Орешкин

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потребности вводить обязательную продажу валютной выручки сейчас нет, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Я считаю, что сейчас никаких таких потребностей нет, рынок в принципе нормально функционирует. Да, есть повышенный отток капитала, повышенная волатильность - это то, что всегда характеризует режим плавающего обменного курса. Мы видим это по другим валютам. Поэтому здесь каких- то таких потребностей нет", - сказал он.