Украина усилила группировку войск на Азовском направлении
09:00 12.09.2018 Источник: РБК
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) принял решение об усилении группировки войск на Азовском направлении. Об этом на своей странице в Facebook сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Сергей Попко.
«В ответ на агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море, по решению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, усилена группировка Вооруженных сил, в том числе Сухопутных войск, на Азовском направлении», — написал он. РБК
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