0
0
133
Новости

Украина усилила группировку войск на Азовском направлении

Добавить в избранное

09:00 12.09.2018 Источник: РБК

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) принял решение об усилении группировки войск на Азовском направлении. Об этом на своей странице в Facebook сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Сергей Попко.

«В ответ на агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море, по решению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, усилена группировка Вооруженных сил, в том числе Сухопутных войск, на Азовском направлении», — написал он.  РБК


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

10:05 12.09.2018
Консерваторы обсуждают отставку Мэй - СМИ
0
19
10:00 12.09.2018
Путин предложил до конца года заключить мирный договор с Японией без предварительных условий
0
37
09:32 12.09.2018
Отношения между США и РФ "отравлены" - Лавров
0
84
09:20 12.09.2018
Американских астронавтов подозревают в намеренной порче российского "Союза"
0
107
09:05 12.09.2018
Трамп подпишет указ о санкциях за вмешательство в выборы - Reuters
0
132
08:50 12.09.2018
В РЖД рассказали, когда начнется строительство ВСМ Москва-Казань
0
159
08:40 12.09.2018
Голодец считает, что российское кино способно победить в конкуренции с западным
0
151
08:30 12.09.2018
Титов предложил уголовное наказание для чиновников за препятствование законному бизнесу
0
167
08:20 12.09.2018
Вводить обязательную продажу валютной выручки сейчас не нужно - Орешкин
0
174
08:05 12.09.2018
В Приморье может появиться завод по сборке канадских региональных самолетов
0
178

Возврат к списку