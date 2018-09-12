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Новости

Отношения между США и РФ "отравлены" - Лавров

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09:32 12.09.2018

Отношения между США и Россией «отравлены». Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме.

Министр иностранных дел России отметил, что Штаты при любых разногласиях сразу же применяют политику санкций, сообщает агентство Nation News. «Я не думаю, что можно рассчитывать на долгосрочный успех в такой политике», — цитирует Лаврова RT. По его словам, Кремль удовлетворен тем, что у России и США есть профессиональный канал общения по Сирии.  ura.ru

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