0
0
100
Новости

США намерены расширить военное присутствие в Греции из-за обострения отношений с Турцией

Добавить в избранное

11:00 12.09.2018 Источник: Известия

Командование Вооруженных сил США начало переговоры по расширению масштаба операций на территории Греции с использование военно-морских и военно-воздушных баз на фоне обострения отношений с Турцией из-за планов страны купить российские зенитные ракетные системы С-400.

Как пишет американская газета The Wall Street Journal, Греция имеет привлекательные географические и геополитические факторы для ВС США. Климат страны, а также объекты НАТО позволят американским военным круглый год проводить военно-воздушные учения.

Кроме того, Греция также обеспокоена поведением входящей в состав Североатлантического альянса Турции. Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти при этом не предлагает размещать войска в Греции на постоянной основе. Объекты рассматриваются только как временная замена или замещение турецкой базы Инджирлик.

Анкара и Москва заключили контракт на поставки С-400 в 2017 году. При этом Вашингтон неоднократно выступал против этого соглашения и угрожал Турции прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35.  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:00 12.09.2018
США намерены расширить военное присутствие в Греции из-за обострения отношений с Турцией
0
24
09:00 12.09.2018
Украина усилила группировку войск на Азовском направлении
0
45
07:18 12.09.2018
В Пентагоне считают, что военного альянса между и Россией и Китаем не будет
0
57
17:40 11.09.2018
В Госдуму внесен законопроект о запрете военным размещать в интернете данные о себе
0
101
15:00 11.09.2018
В сирийской провинции Идлиб начались съемки постановочной химической атаки - Минобороны РФ
0
109
14:00 11.09.2018
Путин обсудил с лидером КНР развитие военно-технического сотрудничества
0
102
09:32 11.09.2018
Турция перебросила танки и спецназ на границу с Сирией
0
114
09:20 11.09.2018
"Адмирала Кузнецова" включили в список худших авианосцев в мире
0
116
08:15 11.09.2018
Компания из США приступила к новым поискам затонувшей подлодки "Сан-Хуан"
0
110
07:35 11.09.2018
На Дальнем Востоке начались масштабные военные учения
0
120

Возврат к списку