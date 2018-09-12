США намерены расширить военное присутствие в Греции из-за обострения отношений с Турцией
11:00 12.09.2018 Источник: Известия
Командование Вооруженных сил США начало переговоры по расширению масштаба операций на территории Греции с использование военно-морских и военно-воздушных баз на фоне обострения отношений с Турцией из-за планов страны купить российские зенитные ракетные системы С-400.
Как пишет американская газета The Wall Street Journal, Греция имеет привлекательные географические и геополитические факторы для ВС США. Климат страны, а также объекты НАТО позволят американским военным круглый год проводить военно-воздушные учения.
Кроме того, Греция также обеспокоена поведением входящей в состав Североатлантического альянса Турции. Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти при этом не предлагает размещать войска в Греции на постоянной основе. Объекты рассматриваются только как временная замена или замещение турецкой базы Инджирлик.
Анкара и Москва заключили контракт на поставки С-400 в 2017 году. При этом Вашингтон неоднократно выступал против этого соглашения и угрожал Турции прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35. Известия
Новости
- 11:00 12.09.2018
- США намерены расширить военное присутствие в Греции из-за обострения отношений с Турцией
- 09:00 12.09.2018
- Украина усилила группировку войск на Азовском направлении
- 07:18 12.09.2018
- В Пентагоне считают, что военного альянса между и Россией и Китаем не будет
- 17:40 11.09.2018
- В Госдуму внесен законопроект о запрете военным размещать в интернете данные о себе
- 15:00 11.09.2018
- В сирийской провинции Идлиб начались съемки постановочной химической атаки - Минобороны РФ
- 14:00 11.09.2018
- Путин обсудил с лидером КНР развитие военно-технического сотрудничества
- 09:32 11.09.2018
- Турция перебросила танки и спецназ на границу с Сирией
- 09:20 11.09.2018
- "Адмирала Кузнецова" включили в список худших авианосцев в мире
- 08:15 11.09.2018
- Компания из США приступила к новым поискам затонувшей подлодки "Сан-Хуан"
- 07:35 11.09.2018
- На Дальнем Востоке начались масштабные военные учения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать