Итальянская монахиня спровоцировала аварию из-за черной кошки
10:32 12.09.2018 Источник: Фонтанка.ру
Жительница итальянской провинции Риети устроила аварию на одной из улочек, чтобы избежать встречи с черной кошкой.
По словам очевидцев, женщина оказалась монахиней. Она спокойно ехала на своем Renault Clio, когда перед машиной внезапно материализовалась черная кошка. Монахиня вывернула руль, после чего авто сперва вписалось в припаркованную машину, а затем в ворота дома. В итоге машина загорелась. Местные жители помогли женщине выбраться из транспорта и оказали первую помощь.
Полицейским монахиня призналась, что очень суеверна и хотела избежать встречи с «приносящим несчастье» животным. Скорее всего женщине теперь придется объясниться с настоятелем монастыря, так как католицизм не одобряет суеверия. Фонтанка
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