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Подозреваемые по делу Скрипалей известны властям РФ - Путин

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11:05 12.09.2018 Источник: Эхо Москвы

Российским властям известны Александр Петров и Руслан Боширов, которых в Великобритании подозревают в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. «Мы, конечно, посмотрели, что это за люди и знаем, кто они таки – мы их нашли», — сказал Путин во время Восточного экономического форума. «Ничего там особенного и криминального нет», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что это гражданские люди, он выразил надежду, что они сами появятся и расскажут о себе — «это будет лучше для всех».  Эхо Москвы

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