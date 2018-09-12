Подозреваемые по делу Скрипалей известны властям РФ - Путин
11:05 12.09.2018 Источник: Эхо Москвы
Российским властям известны Александр Петров и Руслан Боширов, которых в Великобритании подозревают в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. «Мы, конечно, посмотрели, что это за люди и знаем, кто они таки – мы их нашли», — сказал Путин во время Восточного экономического форума. «Ничего там особенного и криминального нет», — сказал президент.
Путин подчеркнул, что это гражданские люди, он выразил надежду, что они сами появятся и расскажут о себе — «это будет лучше для всех». Эхо Москвы
Новости
- 11:00 12.09.2018
- США намерены расширить военное присутствие в Греции из-за обострения отношений с Турцией
- 09:00 12.09.2018
- Украина усилила группировку войск на Азовском направлении
- 07:18 12.09.2018
- В Пентагоне считают, что военного альянса между и Россией и Китаем не будет
- 17:40 11.09.2018
- В Госдуму внесен законопроект о запрете военным размещать в интернете данные о себе
- 15:00 11.09.2018
- В сирийской провинции Идлиб начались съемки постановочной химической атаки - Минобороны РФ
- 14:00 11.09.2018
- Путин обсудил с лидером КНР развитие военно-технического сотрудничества
- 09:32 11.09.2018
- Турция перебросила танки и спецназ на границу с Сирией
- 09:20 11.09.2018
- "Адмирала Кузнецова" включили в список худших авианосцев в мире
- 08:15 11.09.2018
- Компания из США приступила к новым поискам затонувшей подлодки "Сан-Хуан"
- 07:35 11.09.2018
- На Дальнем Востоке начались масштабные военные учения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать