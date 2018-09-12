Госдеп опроверг причастность России к так называемым "акустическим атакам" на американских дипломатов
11:20 12.09.2018 Источник: Эхо Москвы
Госдепартамент США опроверг причастность России к так называемым «акустическим атакам» на американских дипломатов. Об этом заявила глава пресс-службы Госдепа Хезар Науэрт. Она добавила, что расследование причин, из-за которых на кубе резко ухудшилось состояние здоровья дипломатов, продолжается.
Вчера телеканал NВС сообщил, что Россию подозревают в причастности к акустическим атакам. И это якобы подтверждено с помощью радиоперехвата. Эхо Москвы
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