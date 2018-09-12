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Дальневосточный гектар получили более 120 тыс. человек

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12:05 12.09.2018 Источник: RNS

Дальневосточный гектар получили 122 тыс. человек, сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«122 тыс. человек получили уже так называемый дальневосточный гектар. Занимаются люди здесь и сельским хозяйством, и гостинично-туристическим бизнесом, и рекреацией. Эта программа работающая, развивающаяся», — сказал Путин.  RNS

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