США призвали прекратить финансирование Уганды
12:20 12.09.2018 Источник: REGNUM
Известный музыкант и член угандийского парламента Роберт Кьягулани призвал США прекратить военную поддержку Уганды, сообщает 12 сентября Al Jazeera.
По мнению артиста, проходящего лечение в США после тюремного заключения на своей родине, Уганда использует военную поддержку со стороны Соединенных Штатов для того, чтобы душить инакомыслие.
Напомним, конгресс США выделяет Уганде $800 млн на военные нужды. Кьяулани, обвиненный властями Уганды в нападение на президентский кортеж, призвал Вашингтон приостановить финансирование Кампалы. ИА REGNUM
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