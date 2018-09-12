Голодец высказалась за свободную конкуренцию относительно проката иностранных фильмов
12:32 12.09.2018 Источник: RNS
Вице-премьер Ольга Голодец прокомментировала инициативу Минкульта об ограничении проката иностранных фильмов в российских кинотеатрах.
«Я за свободную конкуренцию. Сейчас у нас очень хорошие результаты за прошлый год, 25% выручки — это выручка от проката российских фильмов. Мы достаточно конкурентны, чтобы победить в конкурентной борьбе», — сказала Голодец журналистам на ВЭФ-2018.
Ранее министерство культуры предложило ограничить иностранное кино в российском прокате до 35% сеансов в день. RNS
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