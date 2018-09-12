Эскалацию напряжения вокруг Азовского моря в Госдуме связали с низкими рейтингами Порошенко
13:05 12.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В ГД прогнозируют военное положение на Украине после усиления группировки в Азовском море. Как заявил в интервью «Говорит Москва» депутат Константин Затулин, стягивание вооружённых сил в этом направлении связано «не с судоходством или какими-то мифическими угрозами, а с желанием украинских властей поиграть мускулами».
«Взвинчивание напряжённости и обострение всех отношений с Россией в преддверии будущих выборов на Украине выгодно президенту Порошенко, у которого сейчас очень низкие рейтинги. Он ищет способы продлить своё политическое, а может быть и физическое существование. Не исключено, что он готов на новую масштабную провокацию на востоке Украины. Либо для того, чтобы добиться успеха и протрубить о себе, как о победителе. Либо для того, чтобы сделать это основанием для введения военного положения в стране».
Затулин отметил, что таким образом президентские выборы на Украине будут либо отменены, либо будут проходить в «обстановке чрезвычайщины».
Депутат не исключил, что активные военные действия могут начаться в ближайшее время.
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