Борисов считает неприемлемыми слухи о причастности астронавтов НАСА к повреждению "Союза"

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Распространение голословных утверждений о возможной причастности американских астронавтов к повреждению российского космического корабля "Союз МС-09", пристыкованного к МКС, крайне опасно и абсолютно неприемлемо. Об этом заявил в среду журналистам вице-премьер РФ, комментируя соответствующие публикации."Абсолютно неприемлемо бросать тень ни на наших космонавтов, ни на американских астронавтов", - сказал он."Работает комиссия, и пока не будет завершено расследование, выносить подобные приговоры ни в коем случае нельзя, нужно дождаться окончательных итогов этой работы и выявить природу этого отверстия. Не исключено, что причиной мог быть и производственный брак - версий можно рисовать сколько угодно", - сказал вице-премьер.При этом, по его словам, "факт остается фактом - давление стало падать после нескольких месяцев пребывания корабля в космосе". "Отверстие очень маленькое, хорошо, что вовремя заметили и приняли необходимые меры", - отметил Борисов.Вице-премьер также подчеркнул, что Международная космическая станция - "это единый коллектив, в котором никаких политических разногласий нет и не может быть"."Сегодня, до завершения расследования вешать ярлыки и искать ведьм, мягко говоря, недальновидно и опасно", - заключил он.