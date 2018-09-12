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Новости

Глава МЭР сообщил о замедлении роста российской экономики

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14:32 12.09.2018 Источник: REGNUM

Рост российского валового внутреннего продукта до конца 2018 года вряд ли превысит 1,9%, заявил 12 сентября министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.

При этом, отметил министр, в первом квартале следующего года рост ВВП может опуститься ниже 1%. Это связано с ростом волатильности на мировых финансовых рынках и возросшей неопределенностью, уточнил он.

Напомним, по прогнозу Финансового университета при правительстве РФ, максимальная величина, на которую может вырасти валовый внутренний продукт России в 2019 году, составляет 2%. По мнению экспертов, для того, чтобы расти, российской экономике нужны не просто высокие цены на нефтегазовом рынке, а постоянно растущие.  ИА REGNUM

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