Европарламент принял резолюцию об угрозе нарушения Венгрией основных принципов ЕС

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский парламент (ЕП) принял в среду резолюцию, в которой констатировал наличие угрозы отступления Венгрии от основополагающих демократических принципов ЕС, в связи с чем рекомендовал Совету ЕС оценить риск нарушения Будапештом условий Договора о ЕС и, в случае необходимости, принять меры.Голосование прошло на пленарной сессии ЕП в Страсбурге, документ поддержали 448 депутатов, 197 проголосовали против, 48 парламентариев воздержались. Трансляцию сессии вела пресс-служба ЕП.