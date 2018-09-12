Токио придерживается прежней позиции по заключению мирного договора с РФ
15:32 12.09.2018 Источник: РБК
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга заявил, что Токио придерживается прежней позиции по заключению мирного договора с Россией, которая подразумевает разрешение территориальных споров. Об этом сообщает издание Sankei.
«Правительство не меняет своей политики по отношению к решению вопроса о возвращении [северных] островов и заключению мирного договора» — так Суга ответил на предложение президента Владимира Путина заключить мирный договор до конца года без предварительных условий.
Суга добавил, что не уверен, что Путин и японский премьер Синдзо Абэ успели обсудить это предложение на полях Восточного экономического форума. РБК
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