0
0
24
Новости

Калужский митрополит сравнил изучение иностранных языков с пьянством

Добавить в избранное

17:40 12.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Калужский митрополит приравнял изучение иностранных языков к пьянству. Как стало известно «Говорит Москва», в одной из своих проповедей митрополит Калужский и Боровский Климент сказал, что в изучении большого числа иностранных языков есть духовная опасность.

«Почему кому-то приходится бороться со страстью алкоголизма, и для него будет личным достижением выпить не шесть рюмок, а пять. А другой человек, из семьи полиглотов, в это время учит шестой иностранный язык. Какие разные судьбы! И судьба второго, на внешний взгляд, привлекательнее.

Но если смотреть с точки зрения спасения, Господь не будет с нас спрашивать: сколько мы знаем иностранных языков и в каком объёме. Или умеем ли мы решать интегралы, извлекать в уме корни из больших чисел и так далее. Эти навыки нужны исключительно для земной жизни. Да, лучше учить иностранный язык, чем пьянствовать, наркоманить или блудить. Но и тут есть своя духовная опасность, например, впасть в гордость, решить, подобно приточному фарисею, что «я не таков, как прочие человецы». Все выпивают и транжирят время, а я развиваюсь. Неизвестно, что опаснее для духовной жизни».

Священнослужитель также добавил, что спрос с людей, склонных к алкогольной зависимости из-за наследственных черт, гораздо меньше, чем с «человека, который рос в благополучной семье» и знает «шесть языков».

Митропролит заявил об этом в преддверии Всероссийского дня трезвости - впервые он был проведен в 1913 году по инициативе служителей православной церкви.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:12 12.09.2018
Ракетно-космическая отрасль РФ находится в системном кризисе - вице-премьер Борисов
0
83
17:00 12.09.2018
Роман Сущенко готов написать просьбу о помиловании - Фейгин
0
99
16:32 12.09.2018
Путина назначили вожатым в детском центре "Океан"
0
128
16:12 12.09.2018
Россиянин, которого Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей, согласился прокомментировать ситуацию
0
195
16:00 12.09.2018
ЕС должен заключить с Африкой соглашение, позволяющее создать 10 млн рабочих мест - Юнкер
0
163
15:32 12.09.2018
Токио придерживается прежней позиции по заключению мирного договора с РФ
0
197
15:12 12.09.2018
Европарламент принял резолюцию об угрозе нарушения Венгрией основных принципов ЕС
0
254
15:00 12.09.2018
В Госдуму внесен дуэльный кодекс из-за обращения Золотова к Навальному
0
314
14:32 12.09.2018
Глава МЭР сообщил о замедлении роста российской экономики
0
258
14:12 12.09.2018
Борисов считает неприемлемыми слухи о причастности астронавтов НАСА к повреждению "Союза"
0
318

Возврат к списку