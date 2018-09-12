Калужский митрополит сравнил изучение иностранных языков с пьянством
17:40 12.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Калужский митрополит приравнял изучение иностранных языков к пьянству. Как стало известно «Говорит Москва», в одной из своих проповедей митрополит Калужский и Боровский Климент сказал, что в изучении большого числа иностранных языков есть духовная опасность.
«Почему кому-то приходится бороться со страстью алкоголизма, и для него будет личным достижением выпить не шесть рюмок, а пять. А другой человек, из семьи полиглотов, в это время учит шестой иностранный язык. Какие разные судьбы! И судьба второго, на внешний взгляд, привлекательнее.
Но если смотреть с точки зрения спасения, Господь не будет с нас спрашивать: сколько мы знаем иностранных языков и в каком объёме. Или умеем ли мы решать интегралы, извлекать в уме корни из больших чисел и так далее. Эти навыки нужны исключительно для земной жизни. Да, лучше учить иностранный язык, чем пьянствовать, наркоманить или блудить. Но и тут есть своя духовная опасность, например, впасть в гордость, решить, подобно приточному фарисею, что «я не таков, как прочие человецы». Все выпивают и транжирят время, а я развиваюсь. Неизвестно, что опаснее для духовной жизни».
Священнослужитель также добавил, что спрос с людей, склонных к алкогольной зависимости из-за наследственных черт, гораздо меньше, чем с «человека, который рос в благополучной семье» и знает «шесть языков».
Митропролит заявил об этом в преддверии Всероссийского дня трезвости - впервые он был проведен в 1913 году по инициативе служителей православной церкви.
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