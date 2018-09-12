Роман Сущенко готов написать просьбу о помиловании - Фейгин
17:00 12.09.2018 Источник: Эхо Москвы
Осужденный в России за шпионаж украинец Роман Сущенко готов написать просьбу о помиловании. По крайней мере, так утверждает правозащитник Марк Фейгин. По его словам, главное для Сущенко – это оказаться в Киеве. Ранее Фейгин говорил, что власти Украины могут попросить Россию об обмене осужденного. Верховный суд сегодня признал законным приговор Сущенко, который был осужден в России на 12 лет строгого режима. Сам он своей вины не признал и утверждал, что является корреспондентом агентства «УкрИнформ». Эхо Москвы
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