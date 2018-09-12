Ракетно-космическая отрасль РФ находится в системном кризисе - вице-премьер Борисов
17:12 12.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководству Роскосмоса необходимо заняться решением системного кризиса в ракетно-космической отрасли, считает вице-премьер Юрий Борисов.
"Сегодняшнее состояние отрасли, те позиции, которыми мы гордились, находятся не в лучшей ситуации. Это факт. Это и аварии ракет-носителей, и аварии спутников, которые, конечно, влияют на авторитет нашей космической отрасли. Причин здесь несколько. Это действительно можно назвать системным кризисом", - сказал Борисов.
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