Не менее 3,6 тыс. детей подверглись насилию в католических учреждениях ФРГ - Spiegel
17:59 12.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Не менее 3,6 тыс. детей подверглись насилию и домогательствам в католических учреждениях Германии в период с 1946 по 2014 год. Об этом сообщило в среду издание Der Spiegel со ссылкой на доклад Конференции немецких епископов (DBK).
В ходе исследования было изучено более 38 тыс. личных дел и документов 27 приходов в Германии. В итоге составители доклада пришли к выводу, что домогательствам подверглись в общей сложности 3677 детей, прежде всего мальчиков. Под подозрение попали около 1670 церковнослужителей.
При этом, отмечает Der Spiegel, скорее всего, действительное число пострадавших значительно выше. Данные будут официально представлены католической церковью в Германии 25 сентября.
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