Не менее 3,6 тыс. детей подверглись насилию в католических учреждениях ФРГ - Spiegel

17:59 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 3,6 тыс. детей подверглись насилию и домогательствам в католических учреждениях Германии в период с 1946 по 2014 год. Об этом сообщило в среду издание Der Spiegel со ссылкой на доклад Конференции немецких епископов (DBK).В ходе исследования было изучено более 38 тыс. личных дел и документов 27 приходов в Германии. В итоге составители доклада пришли к выводу, что домогательствам подверглись в общей сложности 3677 детей, прежде всего мальчиков. Под подозрение попали около 1670 церковнослужителей.При этом, отмечает Der Spiegel, скорее всего, действительное число пострадавших значительно выше. Данные будут официально представлены католической церковью в Германии 25 сентября.