РФ откроет еще 26 пунктов пропуска для сирийских беженцев

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еще 26 пунктов пропуска для возвращения сирийских беженцев на родину будут открыты в связи с ожидающимся увеличением их потока, сообщил в среду руководитель российского Центра приема, распределения и размещения беженцев генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"В связи с ожидаемым увеличением потока возвращающихся на родину сирийцев выполняются подготовительные мероприятия по открытию дополнительно еще 26 пунктов пропуска, в том числе двух морских и трех воздушных. Работы проводятся в соответствии с дорожными картами во взаимодействии с сирийскими органами власти", - сказал Савченко, выступая на совместном заседании Межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирии.

По его словам, всего в настоящее время функционирует десять пунктов пропуска, в том числе морской "Баниас" и воздушный "Дювали". "Все десять пунктов работают штатно и способны обеспечить ежесуточный прием, распределение и отправку до 42 тысяч 850 человек и до 520 автомобилей", - уточнил Савченко.



