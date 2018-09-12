Нетаньяху обвинил Европу в слишком мягком отношении к Ирану
19:30 12.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил ряд европейских государств в проведении слишком мягкой политики в отношении Ирана. Об этом в среду сообщает газета "Таймс оф Израэл".
"Мы видим, что пока Иран посылает группы террористов в Европу, некоторые европейские лидеры успокаивают его и налаживают с ним отношения", - заявил Нетаньяху.
Кроме того, премьер призвал международное сообщество сплотиться против Ирана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), обвинив Тегеран в том, что у него и ИГ якобы "одинаковые цели: уничтожить свободное общество и Израиль, после чего также уничтожить западные страны". "Пришло время объединиться в борьбе с террористическими организациями", - добавил премьер.
Новости
- 20:30 12.09.2018
- Франция: Ришар Ферран избран новым председателем Нацсобрания
- 18:30 12.09.2018
- РФ откроет еще 26 пунктов пропуска для сирийских беженцев
- 17:59 12.09.2018
- Не менее 3,6 тыс. детей подверглись насилию в католических учреждениях ФРГ - Spiegel
- 17:40 12.09.2018
- Калужский митрополит сравнил изучение иностранных языков с пьянством
- 17:12 12.09.2018
- Ракетно-космическая отрасль РФ находится в системном кризисе - вице-премьер Борисов
- 17:00 12.09.2018
- Роман Сущенко готов написать просьбу о помиловании - Фейгин
- 16:32 12.09.2018
- Путина назначили вожатым в детском центре "Океан"
- 16:12 12.09.2018
- Россиянин, которого Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей, согласился прокомментировать ситуацию
- 16:00 12.09.2018
- ЕС должен заключить с Африкой соглашение, позволяющее создать 10 млн рабочих мест - Юнкер
- 15:32 12.09.2018
- Токио придерживается прежней позиции по заключению мирного договора с РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать