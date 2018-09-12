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Нетаньяху обвинил Европу в слишком мягком отношении к Ирану

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19:30 12.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил ряд европейских государств в проведении слишком мягкой политики в отношении Ирана. Об этом в среду сообщает газета "Таймс оф Израэл".

"Мы видим, что пока Иран посылает группы террористов в Европу, некоторые европейские лидеры успокаивают его и налаживают с ним отношения", - заявил Нетаньяху.

Кроме того, премьер призвал международное сообщество сплотиться против Ирана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), обвинив Тегеран в том, что у него и ИГ якобы "одинаковые цели: уничтожить свободное общество и Израиль, после чего также уничтожить западные страны". "Пришло время объединиться в борьбе с террористическими организациями", - добавил премьер.

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