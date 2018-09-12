США мешают другим странам выполнять соглашения по иранской ядерной программе
21:30 12.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США сознательно подрывают Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, мешают с помощью шантажа и санкций другим странам его выполнять. Об этом говорится в выступлении постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова в ходе сессии Совета управляющих МАГАТЭ. Текст выступления дипломата опубликован в среду на сайте МИД РФ.
"Если бы США просто вышли из СВПД, то это было бы достойно сожаления, но, думается, не помешало бы дальнейшему успешному выполнению "ядерной сделки". Проблема, однако, в том, что США методами экономического шантажа и угроз экстерриториальных санкций пытаются помешать другим странам содействовать выполнению этой договоренности, - обратил внимание он. - Такую линию поведения приходится квалифицировать как сознательный курс на подрыв СВПД, который является одним из важнейших элементов глобального режима нераспространения ядерного оружия. Это совершенно безответственный подход".
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