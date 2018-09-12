Венесуэла: За полгода экономическая активность сократилась на 25%
22:30 12.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень экономической активности в Венесуэле значительно сократился за первые шесть месяцев текущего года. Такие данные обнародовала в среду Национальная ассамблея (однопалатный парламент) страны, находящаяся под контролем политических оппонентов исполнительной власти во главе с президентом Николасом Мадуро.
"В первом полугодии 2018 года по сравнению с первым полугодием 2017 года экономическая активность упала на 25%, - написал в своем "Твиттере" депутат Хосе Герра. - С 2013 по 2018 год (совпадает с пребыванием Мадуро на посту главы государства - прим. корр.) падение составило 50,61%". Анхель Альварадо, коллега Герры, считает, что "социализм привел к крупнейшей экономической депрессии в истории Латинской Америки".
В последние годы Венесуэла переживает острый социально- экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией боливара. Согласно последним оценкам парламентского комитета по финансам, по итогам августа инфляция в годовом исчислении превысила 200 000%. МВФ прогнозирует инфляцию в миллион процентов к концу года. Официальные данные о росте цен в стране не публикуются уже несколько лет.
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