Выходить из ПАСЕ Россия пока не собирается
07:15 13.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия продолжает работать с Парламентской ассамблей Совета Европы (ПАСЕ) и принимает активное участие в деятельности других органов Совета Европы (СЕ), вопрос выхода из международной организации на данный момент не рассматривается. Об этом постоянный представитель РФ при СЕ Иван Солтановский рассказал в интеревью газете "Известия", опубликованном в четверг.
"Работа с ПАСЕ продолжается - диалог между российским Федеральным собранием и ассамблеей, в том числе и на уровне глав международных комитетов, ведется до сих пор. Представители нашего парламента участвовали в работе специального комитета, созданного для рассмотрения вопросов, связанных с работой национальных делегаций в ПАСЕ, - указал он. - Вместе с тем в Совете Европы есть такие важные органы, как, например, Комитет министров и ЕСПЧ. В их деятельности мы принимаем активное участие".
Работа, по словам постпреда, идет в области борьбы с наркотрафиком, терроризмом, отмыванием денег, а также по правовому сотрудничеству, вопросам культуры и спорта, молодежным обменам.
"Вопрос выхода из Совета Европы на данный момент актуальным не является. Кризисы рано или поздно заканчиваются. Мы все прекрасно знаем, что легко хлопнуть дверью, гораздо сложнее вернуться", - сказал Солтановский, отвечая на вопрос о том, рассмотривается ли сейчас возможность выхода РФ из организации.
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