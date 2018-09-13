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Новости

Жители приморья просят Путина не повышать им пенсионный возраст

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07:45 13.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев пообещал передать просьбу местной журналистки, которая попросила от лица всех жителей региона не повышать пенсионный возраст для жителей края и сохранить дальневосточную надбавку к пенсии.

"Я донесу ваше пожелание", - ответил он журналистке, которая попросила передать мнение всех приморцев президенту РФ.

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