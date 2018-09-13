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Отношения между Россией и Германией не являются напряженными - Лавров

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08:00 13.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российско-германские отношения не являются напряженными, несмотря на некоторые имеющиеся политические разногласия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью германскому информационному агентству ДПА.

"Мне не хотелось бы характеризовать отношения между Россией и Германией как напряженные. Да, у нас имеются политические расхождения, привносящие некоторые осложняющие моменты в структуру двусторонних связей, - обратил внимание глава МИД РФ. - Но все же общая история, культурное и общественное взаимопроникновение, экономика и, если хотите, человеческая мудрость - все это составляет тот базис, который позволяет народам наших стран верить в доброе и предсказуемое будущее и вместе строить его, преодолевая проблемы, носящие, я уверен, тактический характер".

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