За поедание мяса кошек и собак в США вскоре будут серьезно штрафовать

08:17 Источник: Газета.Ru

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, запрещающий убийство и хранение кошек и собак с целью употребления их в пищу. Об этом сообщает The Hill.

Инициаторами законопроекта являются республиканец Верн Бьюкенен и демократ Алси Хэйстингс. За нарушение закона предусматривается штраф до $5 тыс.

Исключения, согласно документу, будут сделаны только для племён индейцев, которые убивают этих животных для некоторых религиозных обрядов.