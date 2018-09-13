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Новости

Тепло и пасмурно будет в Москве в четверг

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08:25 13.09.2018

Сегодня показания барометров в Центральной России начнут стремительно падать. Это скажется усиление влияния североатлантического циклона, из-за чего в небе сохранится высокая концентрация слоистой облачности, кое-где прольется небольшой дождь, а температура немного понизится.

Днём облачно, небольшой дождь. Максимальная температура в городе +19…+21°, по области +17…+22°. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый. Относительная влажность 52-57%. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт. ст., - сообщает сайт Метеовести.

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