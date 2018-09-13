0
0
74
Новости

Японских бизнесменов ждут на Курилах и до заключения мирного договора

Добавить в избранное

08:50 13.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реализация совместных проектов с японским бизнесом на южных Курильских островах возможна до заключения мирного договора между Москвой и Токио. Об этом губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко заявил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

"Конечно, возможна. Мы приглашаем всех инвесторов инвестировать на Курилы. <…> Я думаю, что те направления, которые у нас согласованы с японской стороной. Это пять направлений - морекультура, туризм, вопросы экологии, сервиса, они вполне возможны и приемлемы для работы японских инвесторов. Поэтому мы их ждем и предоставим все условия, чтобы им было там комфортно", - заявил Кожемяко, отвечая на вопрос журналиста о возможности ведения хозяйственной деятельности.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:20 13.09.2018
Жена Навального ответила главе Росгвардии
0
0
09:05 13.09.2018
В Пентагоне работу "Белых касок" считают "героической"
0
43
09:00 13.09.2018
Абэ высказался по поводу подписания мирного договора
0
54
08:35 13.09.2018
Путин заявил, что у России "нет и не может быть агрессивных планов"
0
97
08:25 13.09.2018
Тепло и пасмурно будет в Москве в четверг
0
102
08:17 13.09.2018
За поедание мяса кошек и собак в США вскоре будут серьезно штрафовать
0
115
08:00 13.09.2018
Отношения между Россией и Германией не являются напряженными - Лавров
0
140
07:45 13.09.2018
Жители приморья просят Путина не повышать им пенсионный возраст
0
173
07:30 13.09.2018
Победа Трампа на выборах 2016 года привела руководство Google в состояние паники - СМИ
0
131
07:15 13.09.2018
Выходить из ПАСЕ Россия пока не собирается
0
165

Возврат к списку