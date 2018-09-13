Японских бизнесменов ждут на Курилах и до заключения мирного договора
08:50 13.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Реализация совместных проектов с японским бизнесом на южных Курильских островах возможна до заключения мирного договора между Москвой и Токио. Об этом губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко заявил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.
"Конечно, возможна. Мы приглашаем всех инвесторов инвестировать на Курилы. <…> Я думаю, что те направления, которые у нас согласованы с японской стороной. Это пять направлений - морекультура, туризм, вопросы экологии, сервиса, они вполне возможны и приемлемы для работы японских инвесторов. Поэтому мы их ждем и предоставим все условия, чтобы им было там комфортно", - заявил Кожемяко, отвечая на вопрос журналиста о возможности ведения хозяйственной деятельности.
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