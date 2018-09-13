Жена Навального ответила главе Росгвардии
09:20 13.09.2018 Источник: Эхо Москвы
Жена Алексея Навального ответила главе Росгвардии на предложение о поединке с ее мужем. Юлия Навальная назвала Виктора Золотова «наглым бандитом» и добавила, что воспринимает его обращение как угрозу.
«Единственное чувство, которое я испытываю к Золотову – презрение» — написала в инстаграме жена Алексея Навального. Она назвала Золотова трусом, поскольку он выпустил свое обращение в тот момент, когда оппозиционер находится под арестом и не может ответить. Кроме того, начальник Росгвардии не ответил по существу ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых ФБК.
Навальная добавила, что расценивает обращение Золотова как угрозу, но не боится и призывает всех последовать ее примеру. «Наша семья уже много лет живет так, что обыски, аресты и угрозы стали обыденностью» — написала жена политика.
В своем видеообращении, выпущенном 11 сентября, Золотов вызвал на поединок Навального и пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Поводом для этого стало расследование ФБК, посвященное хищениям при закупках продовольствия для Росгвардии.
Алексей Навальный сейчас находится под административным арестом по обвинению в повторном нарушении правил проведения митингов. Ему осталось отбыть 11 суток ареста. Эхо Москвы
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