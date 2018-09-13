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ЕС продлил индивидуальные санкции против России

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10:05 13.09.2018 Источник: РБК

Совет Европейского союза продлил персональные санкции против России, связанные с украинским кризисом. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Совета.

Ограничительные меры продлеваются до 15 марта 2019 года. Под них подпадают 155 человек и 44 организации.  РБК

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