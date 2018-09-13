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Полученное по военной ипотеке жилье предлагают сделать неотчуждаемым при разводе

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11:05 13.09.2018 Источник: Коммерсант.ru

Федеральная служба охраны (ФСО) предлагает сделать жилье, приобретаемое военнослужащими в рамках военной ипотеки, неотчуждаемым при разводе. Раздел метров между супругами, по мнению службы, снижает объем государственных гарантий для военных.

 Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства это предложение раскритиковал, назвав его необоснованным. Коммерсантъ

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