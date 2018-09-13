Полученное по военной ипотеке жилье предлагают сделать неотчуждаемым при разводе

11:05 Источник: Коммерсант.ru

Федеральная служба охраны (ФСО) предлагает сделать жилье, приобретаемое военнослужащими в рамках военной ипотеки, неотчуждаемым при разводе. Раздел метров между супругами, по мнению службы, снижает объем государственных гарантий для военных.

Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства это предложение раскритиковал, назвав его необоснованным. Коммерсантъ