Полученное по военной ипотеке жилье предлагают сделать неотчуждаемым при разводе
11:05 13.09.2018 Источник: Коммерсант.ru
Федеральная служба охраны (ФСО) предлагает сделать жилье, приобретаемое военнослужащими в рамках военной ипотеки, неотчуждаемым при разводе. Раздел метров между супругами, по мнению службы, снижает объем государственных гарантий для военных.
Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства это предложение раскритиковал, назвав его необоснованным. Коммерсантъ
Новости
- 12:05 13.09.2018
- Усейн Болт выиграл забег, проходивший в условиях невесомости
- 12:00 13.09.2018
- Граждане России стали меньше доверять "телевизору"
- 11:32 13.09.2018
- В 2017 году мировой индекс счастья упал до минимума за десять лет
- 11:20 13.09.2018
- Суд ЕС отказал банкам и компаниям РФ в аннулировании санкций Евросоюза
- 11:00 13.09.2018
- Палестина намерена ответить на закрытие представительства ООП в США
- 10:32 13.09.2018
- Посол Польши назвал увольнение выпускников МГИМО из МИДа многолетней практикой
- 10:20 13.09.2018
- Гордон Браун заявил, что миру грозит новый экономический кризис
- 10:05 13.09.2018
- ЕС продлил индивидуальные санкции против России
- 10:00 13.09.2018
- Экс-министр экономики Украины рассказал, почему РФ давно не "разгромили в пыль"
- 09:32 13.09.2018
- МВФ сохранил прогноз роста ВВП России на уровне 1,7%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать