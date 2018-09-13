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Новости

Граждане России стали меньше доверять "телевизору"

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12:00 13.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Социологи зафиксировали падение доверия граждан России к телевидению. Если в 2009 году телевидению, как источнику информации, доверяли 79% опрошенных, то сейчас — 49%.

Таковы результаты исследования, проведённого «Левада-центром».

При этом 49% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет считают телевидение основным способом получения информации. 54% предпочитают интернет остальным СМИ. Среди респондентов старше 55 лет показатель соотношения составляет 89% и 18% соответственно. Новости из социальных сетей предпочитают узнавать 15% опрошенных. В целом информации, полученной в интернете, доверяют 24% граждан России.  Говорит Москва

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