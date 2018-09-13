Граждане России стали меньше доверять "телевизору"
12:00 13.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Социологи зафиксировали падение доверия граждан России к телевидению. Если в 2009 году телевидению, как источнику информации, доверяли 79% опрошенных, то сейчас — 49%.
Таковы результаты исследования, проведённого «Левада-центром».
При этом 49% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет считают телевидение основным способом получения информации. 54% предпочитают интернет остальным СМИ. Среди респондентов старше 55 лет показатель соотношения составляет 89% и 18% соответственно. Новости из социальных сетей предпочитают узнавать 15% опрошенных. В целом информации, полученной в интернете, доверяют 24% граждан России. Говорит Москва
Новости
- 12:05 13.09.2018
- Усейн Болт выиграл забег, проходивший в условиях невесомости
- 11:32 13.09.2018
- В 2017 году мировой индекс счастья упал до минимума за десять лет
- 11:20 13.09.2018
- Суд ЕС отказал банкам и компаниям РФ в аннулировании санкций Евросоюза
- 11:05 13.09.2018
- Полученное по военной ипотеке жилье предлагают сделать неотчуждаемым при разводе
- 11:00 13.09.2018
- Палестина намерена ответить на закрытие представительства ООП в США
- 10:32 13.09.2018
- Посол Польши назвал увольнение выпускников МГИМО из МИДа многолетней практикой
- 10:20 13.09.2018
- Гордон Браун заявил, что миру грозит новый экономический кризис
- 10:05 13.09.2018
- ЕС продлил индивидуальные санкции против России
- 10:00 13.09.2018
- Экс-министр экономики Украины рассказал, почему РФ давно не "разгромили в пыль"
- 09:32 13.09.2018
- МВФ сохранил прогноз роста ВВП России на уровне 1,7%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать