Усейн Болт выиграл забег, проходивший в условиях невесомости
12:05 13.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Усейн Болт выиграл забег в невесомости. Восьмикратный олимпийский чемпион по спринту провёл тренировку в специальном самолёте, где готовят космонавтов. Бегун соревновался с двумя астронавтами и в итоге одержал победу. Видео появилось в Twitter спортсмена.
Усейн Болт — действущий рекордсмен планеты в беге на 100 метров (9,57 секунды) и 200 метров (19,19 секунды). Говорит Москва
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