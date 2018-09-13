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Новости

Польша намерена наложить вето на санкции ЕС против Венгрии

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13:00 13.09.2018 Источник: Коммерсант.ru

Власти Польши заявили, что они будут выступать против каких-либо санкций со стороны ЕС в отношении Венгрии и готовы использовать для этого свое право вето. Вчера, 12 сентября, депутаты Европарламента большинством голосов одобрили «Доклад Сархентини» о нарушении основных прав и свобод в Венгрии, тем самым по сути призвав Совет Евросоюза ввести против нее санкции. По мнению Европарламента, сразу несколько принятых в последнее время в Венгрии законов вступают в противоречие с основными принципами ЕС: речь идет об ужесточении политики в отношении неправительственных организаций, запрете «заселения иностранных народностей» в Венгрию, ограничении свободы Конституционного суда и СМИ.  Коммерсантъ

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