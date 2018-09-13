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Грузовик столкнулся с самолетом в аэропорту Челябинска

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14:00 13.09.2018 Источник: RNS

Уральское следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку по факту столкновения грузового автомобиля и самолета в аэропорту Челябинска, сообщило управление.

«По предварительным данным, 11 сентября 2018 года ориентировочно в 22 часа 25 минут в аэропорту города Челябинска грузовой автомобиль при подъезде задним ходом для разгрузки багажа к воздушному судну Sukhoi Superjet 100, находящемуся на стоянке, допустил столкновение с ним», - говорится в сообщении.

В результате был поврежден фюзеляж воздушного судна. Самолет, который должен был выполнить регулярный рейс по маршруту Челябинск - Москва, запланированный на 23:10, был помещен на стоянку, а 74 пассажира отправлены в столицу другим бортом «Аэрофлота», вылетавшим в среду. RNS

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