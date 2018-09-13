В регионы со вторым туром выборов отправятся кремлевские чиновники - СМИ
14:12 13.09.2018 Источник: РБК
Начальники двух кремлевских подразделений — управления внутренней политики (УВП) и управления по обеспечению деятельности Госсовета — Андрей Ярин и Александр Харичев начинают поездки в регионы, где предстоят вторые туры губернаторских выборов, рассказали РБК четыре собеседника, близких к администрации президента. Чиновники будут контролировать подготовку ко второму туру и ход кампаний, говорят источники. Оба управления курирует первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, отвечающий в Кремле за внутриполитический блок. Помимо кремлевских чиновников в регионы, где пройдет второй тур выборов, направится группа единороссов — представители центрального исполкома партии и депутаты Госдумы, рассказали РБК два собеседника в «Единой России».
В среду, 12 сентября, Ярин уже посетил Владимирскую область, где губернатор Светлана Орлова вышла во второй тур с депутатом заксобрания от ЛДПР Владимиром Сипягиным, сообщили два собеседника РБК.
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