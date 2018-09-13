В регионы со вторым туром выборов отправятся кремлевские чиновники - СМИ

14:12 Источник: РБК

Начальники двух кремлевских подразделений — управления внутренней политики (УВП) и управления по обеспечению деятельности Госсовета —начинают поездки в регионы, где предстоят вторые туры губернаторских выборов, рассказали РБК четыре собеседника, близких к администрации президента. Чиновники будут контролировать подготовку ко второму туру и ход кампаний, говорят источники. Оба управления курирует первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, отвечающий в Кремле за внутриполитический блок. Помимо кремлевских чиновников в регионы, где пройдет второй тур выборов, направится группа единороссов — представители центрального исполкома партии и депутаты Госдумы, рассказали РБК два собеседника в «Единой России».

В среду, 12 сентября, Ярин уже посетил Владимирскую область, где губернатор Светлана Орлова вышла во второй тур с депутатом заксобрания от ЛДПР Владимиром Сипягиным, сообщили два собеседника РБК.